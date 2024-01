Ueda en Doan lijden met Japan verrassende nederlaag tegen Irak

Japan heeft op de Azië Cup in Qatar een pijnlijke nederlaag geleden. Irak was met 2-1 te sterk voor de titelfavoriet. Feyenoorder Ayase Ueda en oud-PSV’er Ritsu Doan vielen na een uur spelen in, maar konden een nederlaag ook niet meer voorkomen.

Irak is met 6 punten uit twee duels al zeker van een plek in de achtste finales. In dezelfde poule won Indonesië met 1-0 van Vietnam. Japan en Indonesië hebben 3 punten en Vietnam is puntloos.

Voor viervoudig toernooiwinnaar Japan was het de eerste nederlaag in de groepsfase van de Azië Cup in 26 wedstrijden.