Wielrenster Van Anrooij verlengt contract bij Lidl-Trek

Wielrenster Shirin van Anrooij heeft haar contract bij Lidl-Trek verlengd tot en met 2026. De 21-jarige renster uit Zeeland mikt op overwinningen in de klassiekers en droomt van een podiumplaats in een van de grote wielerronden, meldt ze in een persbericht van haar ploeg.

Van Anrooij blijft veldrijden voor Baloise Trek Lions. Ze moest deze winter haar crossseizoen voortijdig beëindigen nadat ze een paar ribben brak door een valpartij.

Ze rijdt sinds 2021 voor het team van het Amerikaanse fietsmerk Trek en schreef vorig jaar de Ronde van de Toekomst op haar naam. Ook won ze de Italiaanse WorldTour-koers Trofeo Alfredo Binda na een solo. In februari veroverde ze de wereldtitel veldrijden bij de beloften.

“Eerlijk gezegd was de beslissing om bij het team te blijven supergemakkelijk”, zegt Van Anrooij. “Het team heeft vanaf mijn komst in mij geloofd en me de kans gegeven om mij als renner te ontwikkelen en te leren van alle ervaren renners om mij heen. Ik wil dit jaar meer overwinningen behalen en richt me op de klassiekers. Ook wil ik toewerken naar een podiumplaats in een van de grote ronden. Ik droom van veel.”