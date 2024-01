Zelfs Griekspoor weet weinig van komende tegenstander Cazaux

Tallon Griekspoor neemt het zaterdag in Australië niet zoals verwacht op tegen de Deen Holger Rune. De onbekende Fransman Arthur Cazaux is zijn tegenstander en ook Griekspoor zelf wist weinig van zijn komende opponent.

“Ik heb hem ook nog nooit zien spelen. Maar alle Fransen kunnen tennissen. Ik weet dat hij begin dit jaar al een challenger heeft gewonnen, dus hij heeft veel vertrouwen”, zei Griekspoor telefonisch vanuit Melbourne.

“En als je het Rune zo moeilijk maakt, dan moet je iets goed doen. Ik heb geen voorkeur voor een tegenstander, maar hoop vooral dat ze elkaar een beetje afmatten.” Griekspoor, die erom bekendstaat dat hij het tenniscircuit op de voet volgt, liet zijn licht schijnen over zijn komende tegenstander terwijl de wedstrijd nog bezig was. Cazaux won uiteindelijk in vier sets.

Cazaux is de nummer 122 van de wereld. Hij maakt deze week zijn debuut op de Australian Open. Hij heeft een wildcard ontvangen van de Franse tennisbond, die een afspraak heeft met de Australian Open. Jaarlijks krijgt een Fransman een wildcard voor het toernooi in Melbourne en een Australiër voor Roland Garros.

De 21 jaar oude Cazaux zorgde voor de grootste verrassing van het mannentoernooi tot nu toe. “Het was een waanzinnige wedstrijd”, zei Cazaux op de baan na zijn zege op de nummer 8 van de wereld. “Mijn stem is nu een beetje vermoeid, maar het was een groot gevecht. Ik wist dat het een strijd zou worden en ik was er klaar voor. Ik ben zo blij.”

De jonge Fransman oogstte lof met zijn harde slagen en agressieve tennis. “De service is altijd de basis geweest van mijn spel”, zei de Fransman, die werd gesteund door een groot aantal Franse fans. “Tennis moet een show zijn. Ik heb alles gegeven en ik hoop dat de mensen ervan hebben genoten. Wij hebben het beste publiek in Frankrijk, maar de Australische fans zijn ook gek.”

De wedstrijd tussen Griekspoor en Cazaux wordt zaterdag gespeeld. Vrijdag is het volgens Griekspoor vooral een kwestie van herstellen na twee zware wedstrijden. Bovendien heeft de beste tennisser van Nederland een blessure aan zijn tenen opgelopen. “We move on. Third round next”, schreef Griekspoor op sociale media.

Griekspoor kan voor het eerst de vierde ronde van een grand slam bereiken. In 2022 was Botic van de Zandschulp de laatste Nederlander die tot de laatste zestien reikte op een van de vier grootste toernooien.

De winnaar van het duel tussen Griekspoor en Cazaux treft vervolgens de winnaar van de ontmoeting tussen Ugo Humbert uit Frankrijk en de Pool Hubert Hurkacz, die als negende geplaatst is.