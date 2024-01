Franse skiër Sarrazin wint ook tweede afdaling in Kitzbühel

Skiër Cyprien Sarrazin heeft voor de tweede dag op rij een afdaling voor de wereldbeker gewonnen in het Oostenrijkse Kitzbühel. De 29-jarige Fransman was op de beroemde piste de Streif net als een dag eerder de snelste. Sarrazin hield de Zwitser Marco Odermatt 0,91 seconde achter zich. De Italiaan Dominik Paris werd derde op 1,44 seconde.

Odermatt was ruim onder de tot dan toe beste tijd van de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle gedoken. Sarrazin was meteen daarna nog eens veel sneller. Het is de vijfde wereldbekeroverwinning van de Fransman, de vierde van dit seizoen.

Thomas Dressen, in 2018 winnaar van de zogenoemde Hahnenkammrennen in Kitzbühel, skiede zijn laatste race. De 30-jarige Duitser moet door veel blessures en operaties zijn carrière beëindigen. De Noorse skiër Aleksander Aamodt Kilde, die in de afgelopen twee jaar een afdaling won in het Oostenrijkse skioord, ontbrak dit jaar na een zware crash een week eerder in het Zwitserse Wengen.