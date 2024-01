Geen primeur Griekspoor na kansloze nederlaag op Australian Open

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken van de Australian Open. De beste tennisser van Nederland leed een kansloze nederlaag tegen de Fransman Arthur Cazaux. In een uur en 46 minuten werd het 6-3 6-3 6-1 voor de nummer 122 van de wereld.

Griekspoor begon niet goed op baan 3 van Melbourne Park en verloor direct zijn eerste servicegame. Hij wist de opgelopen achterstand niet meer goed te maken en bij 5-3 maakte de Fransman het overtuigend af met vier sterke services.

In de beginfase van de tweede set kon Griekspoor wel bijblijven, maar bij 3-3 werd hij gebroken. De Noord-Hollander smeet vervolgens hard zijn racket tegen de grond en brak het met zijn voet doormidden.

In de derde set had Griekspoor niets meer in te brengen, tot zijn eigen frustratie. De nummer 31 van de wereld wist weinig snelle punten af te dwingen omdat zijn service het liet afweten en was in de rally’s vaak de mindere van de Fransman.

Bij 4-1 werkte Griekspoor drie breakpoints weg, maar op het vierde breakpoint kwam Cazaux na een lob van Griekspoor met een fraaie passing. Niet veel later maakte de Fransman het zeer overtuigend af met een reeks goede services. Hij benutte na een uur en drie kwartier zijn eerste wedstrijdpunt. Hij sloeg in totaal veertien aces, tegenover slechts vier voor Griekspoor. De Nederlander kreeg de hele wedstrijd geen enkel breakpoint.

Cazaux vierde vervolgens een feestje met de Franse fans op de intieme baan 3. Op de bijbaan hadden zich veel Fransen verzameld, die de hele wedstrijd luidruchtig waren.

Griekspoor gaf na zijn vorige partij aan dat hij last had van een teenblessure. Of die blessure hem heeft gehinderd tegen Cazaux is niet duidelijk.

Griekspoor had voor het eerst de vierde ronde van een grand slam kunnen bereiken. Hij had de eerste Nederlander in twintig jaar kunnen worden in de vierde ronde in Melbourne. In 2004 reikte Sjeng Schalken tot de laatste zestien op de Australian Open.

Griekspoor (27) was als 28e geplaatst in Melbourne. Cazaux doet mee op een wildcard, die hij heeft gekregen vanwege een samenwerking tussen de Australian Open en Roland Garros. In de vorige ronde had de Fransman al de als achtste geplaatste Holger Rune uitgeschakeld.

Na de uitschakeling van Griekspoor zijn er geen Nederlanders meer actief in het enkelspel.

Cazaux (21) neemt het in de vierde ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz. Die won in vier sets van de Fransman Ugo Humbert.