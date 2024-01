Gemengde gevoelens bij Griekspoor na ‘volledige offday’

Tallon Griekspoor heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn vierde deelname aan de Australian Open. Hij werd in de derde ronde uitgeschakeld door de Fransman Arthur Cazaux en sprak van “een volledige offday”.

“Ik speelde ver ondermaats en mijn forehand, backhand en service liepen totaal niet. Ik kon de baan niet vinden met de bal. Maar hij heeft verdiend gewonnen en ik moet terug naar de tekentafel”, zei Griekspoor na zijn 6-3 6-3 6-1-nederlaag telefonisch vanuit Melbourne.

“Fysiek en mentaal gaf ik ook niet thuis. Al met al is het mentaal gezien een lange trip geweest waarin veel is gebeurd. Ik heb veel wijzigingen doorgevoerd in mijn aanpak en ook in mijn team. Daar sta ik op de lange termijn volledig achter, maar het was wel onrustig met die nieuwe invloeden.”

Griekspoor nam vlak voor de Australian Open afscheid van zijn fysieke trainer Bas van Bentum en voegde de Zweed Sebastian Pisano toe. Laatstgenoemde heeft volgens Griekspoor direct een aantal merkbare aanpassingen doorgevoerd.

Griekspoor (27) had de eerste Nederlandse man in twintig jaar kunnen worden in de vierde ronde van de Australian Open. “Dat je op papier een heel goede loting had voor een derde ronde, daar kwam natuurlijk wel wat druk bij kijken. Het schema lag open. Het was niet lastig dat ik hem niet kende, want we hebben veel beelden van hem gezien en genoeg informatie ingewonnen. Hij heeft me alleen heel weinig kansen gegeven. In de tweede set had ik het gevoel dat het duel bij 3-3 had kunnen kantelen, maar ik verloor na een aantal breakpoints overleefd te hebben toch mijn service.”

Griekspoor keert nu huiswaarts en gaat zich voorbereiden op de Daviscup-ontmoeting met Zwitserland en het ABN AMRO Open in Rotterdam. “Ik ben niet iemand die nu in zak en as gaat zitten”, vervolgde Griekspoor. “Dit motiveert me alleen maar weer om hard aan het werk te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ik die vierde ronde ooit ga halen”, aldus de nummer 31 van de wereld.

“Ik heb wel gemengde gevoelens, want als Safioellin gewoon normaal had gedaan, dan had ik nu allang thuis gezeten. Ik heb een dramatische voorbereiding gehad en amper kunnen trainen. En ik heb hier toch gewonnen van de nummers 34 en 36 van de wereld, zonder groots te spelen.” Griekspoor kwam in de openingsronde tegen de Rus Roman Safioellin terug na een achterstand van 2-0 in sets.

Griekspoor gaf aan dat de teenblessure die hij eerder deze week opliep hem tegen Cazaux niet had gehinderd.