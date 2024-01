Medvedev in drie sets door naar vierde ronde Australian Open

Tennisser Danill Medvedev heeft zich betrekkelijk eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. De als derde geplaatste Rus won in de derde ronde in drie sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-3 6-4 6-3.

Medvedev won de eerste set overtuigend, maar moest in de tweede set hard werken om een vroege break ongedaan te maken. Met twee breaks terug slaagde de 27-jarige Rus daarin. In het derde bedrijf volstond één break om de Canadees te vermurwen.

Medvedev stond in 2021 en 2022 al eens in de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne. De winnaar van de US Open in 2021 kwam vorig jaar niet verder dan de derde ronde. Hij treft in de vierde ronde de Portugees Nuno Borges, die in de derde ronde in vier sets afrekende met de als dertiende geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov: 6-7 (3) 6-4 6-2 7-6 (6).