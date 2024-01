Middenvelder Chery maakt het seizoen op huurbasis af bij NEC

Tjaronn Chery keert in het shirt van NEC terug in de Eredivisie. De club uit Nijmegen huurt de 35-jarige middenvelder voor de rest van het seizoen van Maccabi Haifa. Hij stond ook in de belangstelling van sc Heerenveen.

Trainer Rogier Meijer bevestigde de komst van Chery vlak voor de aftrap van het thuisduel met FC Twente. “Dat is een van de redenen waarom Chery erbij gaat komen”, zei hij voor de camera van ESPN. “We willen zorgen dat we beter worden in het aanvallende gedeelte. Daarin kan Chery zijn bijdrage leveren.”

Chery hield de afgelopen maanden zijn conditie op peil bij FC Groningen. De competitie van Israël ligt stil door de oorlog met Hamas. Chery speelde eerder voor FC Twente, SC Cambuur, RBC Roosendaal, FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen. Daarna kwam hij uit voor Queens Park Rangers, Guizhou Zhicheng en Kayserispor.