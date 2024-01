Olympisch kampioene Vlhova crasht op reuzenslalom in eigen land

De Slowaakse skiester Petra Vlhova is zwaar ten val gekomen tijdens de eerste manche van de reuzenslalom om de wereldbeker in haar eigen land. De 28-jarige skiester miste tijdens de race op de piste van Jasna een poortje en ging hard onderuit. Ze sloeg met haar rug en hoofd tegen de grond en verdraaide haar knie en is afgevoerd naar het ziekenhuis. De ernst van haar blessure is nog niet duidelijk.

Vlhova is de regerend olympisch kampioene op de slalom. In 2019 veroverde ze de wereldtitel op de reuzenslalom. Ze boekte in haar carrière al 31 wereldbekeroverwinningen. Dit seizoen staat ze tweede in de algemene stand van de wereldbeker achter de Amerikaanse Mikaela Shiffrin.