Oud-militair Lemmen laat zich zien in Tour Down Under

Wielrenner Bart Lemmen heeft in de Australische WorldTour-koers Tour Down Under zijn kwaliteiten laten zien. De 28-jarige oud-militair, die eind vorig jaar een profcontract tekende bij Visma – Lease a Bike, ging in de vijfde etappe met de besten mee. Hij kwam als vijfde boven op Willunga Hill, het steile bergje waar de aankomst lag. Lemmen finishte nog voor de Britse favoriet Simon Yates en één plaats achter de Franse tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphillippe.

De pas 21-jarige Brit Oscar Onley (Team dsm-firmenich) won de korte rit over 129 kilometer na een felle eindsprint met zes renners op het venijnige bergje. Zijn landgenoot Stephen Williams reed naar de tweede plaats en de Colombiaan Jhonatan Narvaéz arriveerde als derde. Lemmen gaf 3 seconden toe op de ritwinnaar.

Williams nam de leiderstrui over van de Mexicaan Isaac del Toro. Lemmen bezet in het algemeen klassement de zesde plaats, op 13 tellen van de leider.

De Tour Down Under eindigt zondag met een 128 kilometer lange rit met drie keer de klim naar Mount Lofty.