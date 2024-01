Seizoen voorbij voor olympisch kampioene Vlhova na crash

Het skiseizoen van de Slowaakse skiester Petra Vlhova is voorbij. De olympisch kampioene op de slalom kwam bij de wereldbekerwedstrijd op de reuzenslalom in eigen land hard ten val. Daarbij heeft ze de banden in haar rechterknie gescheurd, meldde haar trainer. In de komende dagen wordt besloten of de 28-jarige skiester geopereerd moet worden.

Vlhova miste in de eerste run van de reuzenslalom in Jasna een poortje en ging hard onderuit. Ze sloeg met haar rug en hoofd tegen de grond en verdraaide haar knie. Ze werd eerst op de piste behandeld en daarna afgevoerd naar het ziekenhuis.

De zege ging naar de Zweedse Sara Hector die de Amerikaanse Mikaela Shiffrin in beide runs voorbleef.