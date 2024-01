Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijd op de parallelslalom in het Bulgaarse Pamporovo als zesde geëindigd. Dat is het beste resultaat van dit seizoen voor de 27-jarige Zoetermeerse.

Dekker had in de kwalificaties ook de zesde tijd genoteerd. Ze verloor in de kwartfinales van de Duitse Ramona Hofmeister. Die werd in de finale geklopt door Tsjechische Ester Ledecka. Miki Tsubaki uit Japan werd derde.