Wildcardspeler Cazaux evenaart Wilander met zege op Griekspoor

De Franse tennisser Arthur Cazaux, die zich ten koste van Tallon Griekspoor heeft geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open, heeft een prestatie van Mats Wilander geëvenaard. De 21-jarige Cazaux is de eerste buitenlander sinds 1994 die zich met een wildcard plaatst voor de vierde ronde van het grandslamtoernooi in Melbourne, aldus databureau Opta.

Dertig jaar geleden wist de Zweed Wilander met een wildcard drie wedstrijden te winnen in Melbourne. Wilander had toen al zeven grand slams gewonnen. Voor Wilander was dat nog geen buitenlander gelukt in het proftennistijdperk.

In 2012 haalde de Australiër Lleyton Hewitt op een wildcard de vierde ronde. De publiekslieveling verloor toen van Novak Djokovic.

Cazaux, de nummer 122 van de wereld, versloeg Griekspoor in een uur en 46 minuten met 6-3 6-3 6-1.