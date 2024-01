Zverev soepel door naar laatste zestien Australian Open

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich bij de laatste zestien op de Australian Open geschaard. De nummer 6 van de plaatsingslijst ontdeed zich in de derde ronde in drie sets van de 19-jarige Amerikaan Alex Michelsen: 6-2 7-6(4) 6-2.

De 26-jarige Zverev jaagt nog altijd op zijn eerste winst van een grandslamtoernooi. In Melbourne is zijn beste prestatie de halve finale in 2020. Tegen de jonge Michelsen, de nummer 91 van de wereld, had Zverev het alleen in de tweede set lastig. Hij liet het vooral door eigen foutjes aankomen op een tiebreak. Die won hij met 7-4.

Zijn tegenstander in de vierde ronde is de Brit Cameron Norrie, die de als elfde geplaatste Noor Casper Ruud in vier sets uitschakelde: 6-4 6-7 (7) 6-4 6-3.