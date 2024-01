Djokovic verliest maar drie games in vierde ronde Australian Open

Tennisser Novak Djokovic heeft uiterst eenvoudig de kwartfinale van de Australian Open bereikt. In een zeer eenzijdige wedstrijd stond de Servische titelverdediger in de vierde ronde maar drie games af aan zijn Franse tegenstander Adrian Mannarino: 6-0 6-0 6-3.

Djokovic was na afloop dan ook zeer tevreden over zijn spel. Eerder in het toernooi verklaarde hij nog dat hij in Melbourne niet zijn beste tennis speelde. Maar tegen Mannarino haalde hij een zeer hoog niveau.

“Ik wilde die game in de derde set echt verliezen omdat de spanning zo hoog opliep in het stadion”, grapte de titelfavoriet. Djokovic doelde daarbij op de eerste game die Mannarino wist te winnen in de derde set. Tot dan toe bestond de mogelijkheid dat Djokovic de partij kon winnen zonder ook maar één game te verliezen. “Ik moest die spanning gewoon uit de weg ruimen en me opnieuw focussen.”