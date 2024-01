Golfer McIlroy wint in Dubai, Luiten net buiten top 20

Golfer Rory McIlroy heeft voor de vierde keer de Dubai Desert Classic gewonnen. De Noord-Ier hield met een totaal van 274 slagen de Pool Adrian Meronk (275) en de Amerikaan Cameron Young (276) achter zich. Joost Luiten verbeterde zich op de slotdag met een ronde van 68 aanzienlijk en klom naar de gedeelde 21e plaats.

Luiten, die uitkwam op een totaal van 284 slagen, deed het in de vierde ronde zelfs beter dan McIlroy die tot 70 slagen kwam op het met 9 miljoen dollar gedoteerde toernooi uit de DP World Tour. De 34-jarige Noord-Ier won het toernooi in Dubai voor de vierde keer na eerdere zeges in 2009, 2015 en 2023. Hij incasseerde ruim anderhalf miljoen dollar, zo’n 1,4 miljoen euro. McIlroy had zaterdag uitgepakt met een ronde van 63 slagen.

Daan Huizing sloot het toernooi af als 25e.