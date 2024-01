De Nederlandse handballers hebben ook in hun derde wedstrijd in de hoofdronde van het Europees kampioenschap een nederlaag geleden. Slovenië was in Hamburg met 37-34 te sterk, waardoor de minimale kans op het bereiken van het olympisch kwalificatietoernooi verkeken is.

Eerder werd in de hoofdronde verloren van Denemarken (39-27) en Noorwegen (35-32). Dinsdag sluit Oranje het EK in Hamburg af met een duel met Portugal.