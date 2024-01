Shiffrin slalomt in Slowakije naar 95e wereldbekerzege

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft in het Slowaakse Jasná de wereldbekerwedstrijd op de slalom gewonnen. Het was alweer haar 58e overwinning op deze discipline en de 95e wereldbekerzege in totaal. Bovendien belandde ze voor de 82e keer op het podium bij de slalom. Daarmee passeerde ze de Zweedse legende Ingemar Stenmark.

Shiffrin noteerde na een uitstekende eerste run slechts de zevende tijd in de tweede run, maar met een totaaltijd van 1.48,21 wist ze de Kroatische Zrinka Ljutic net achter zich te houden. Zij moest 0,14 seconde toegeven. De Zweedse Anna Swenn-Larsson eindigde als derde.

Olympisch kampioene Petra Vlhova ontbrak bij de wereldbekerwedstrijd, nadat ze zaterdag op de reuzenslalom was gevallen. Haar seizoen is door een knieblessure voorbij. De Nederlandse Kiara Derks kwam in de eerste run ten val in Slowakije.