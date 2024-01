Sinner nog zonder setverlies naar laatste acht Australian Open

Jannik Sinner heeft net als in 2022 de kwartfinales bereikt op de Australian Open. De tennisser uit het Italiaanse deel van Tirol versloeg in de vierde ronde de Rus Karen Chatsjanov in drie sets: 6-4 7-5 en 6-3. De pas 22-jarige Sinner is de nummer 4 van de plaatsingslijst in Melbourne waar hij dit jaar nog geen set verloor.

Hij neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Alex de Minaur en de Rus Andrej Roeblev. Sinner was eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong.