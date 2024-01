Tennisser Fritz schakelt Tsitsipas uit op Australian Open

Stefanos Tsitsipas is dit jaar op de Australian Open al gestrand in de vierde ronde. De Amerikaan Taylor Fritz was in vier sets te sterk voor de Griekse tennisser die vorig jaar de finale verloor van Novak Djokovic. De setstanden waren 7-6 (3) 5-7 6-3 6-3. Fritz is de nummer 12 van de plaatsingslijst waarop Tsitsipas als zevende was gerangschikt.

Fritz, die op een grandslamtoernooi nooit eerder van een top 10-speler had gewonnen, neemt het nu in de kwartfinales op tegen Djokovic, die won van de Fransman Adrian Mannarino. De 26-jarige Amerikaan bereikte voor het eerst de laatste acht in Melbourne. Eerder lukte hem dat in 2022 op Wimbledon en vorig jaar op de US Open.