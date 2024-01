Van Aert profiteert van valpartij Van der Poel in Benidorm

Mathieu van der Poel heeft een zeldzame nederlaag geleden als veldrijder dit seizoen. De wereldkampioen kwam in de wereldbeker van Benidorm ten val in de voorlaatste ronde en gaf zich daarna gewonnen op een snel parcours. Wout van Aert profiteerde en won zijn laatste veldrit van het seizoen. Hij gaat zich voorbereiden op de voorjaarsklassiekers op de weg.

Michael Vanthourenhout eindigde als tweede en Thibau Nys maakte het Belgische podium compleet. Van der Poel finishte als vijfde in zijn elfde wedstrijd van dit seizoen. In de vorige tien crosses was hij ongenaakbaar. Hij blijft de grote favoriet voor het wereldkampioenschap dat over twee weken in Tábor wordt gehouden.