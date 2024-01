Volleybalsters openen jacht op olympisch ticket in Turkije

De Nederlandse volleybalsters beginnen op 22 mei aan de Nations League met vier wedstrijden in het Turkse Antalya. Daar zijn Bulgarije, Turkije, Polen en Duitsland de tegenstanders. Na speelronden in China (Macau) en op een nader te bepalen locatie in Japan, ook met telkens vier wedstrijden, bepaalt de wereldranglijst op 17 juni of het team van bondscoach Felix Koslowski zich heeft geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs van komende zomer.

Nederland staat momenteel op een plaats (tiende) die geschoond, dus zonder reeds geplaatste landen, recht geeft op deelname. Belangrijk voor de ploeg is dat het met name de directe concurrenten Duitsland en Canada achter zich houdt. Met name de onderlinge confrontaties zijn daarbij van belang. De Duitsers komt Oranje dus al tegen in Turkije. In de laatste serie wedstrijden in Japan is Canada op 14 juni de tegenstander.

Ook de Nederlandse mannen beginnen de Nations League in Antalya, een week later dan de vrouwen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza speelt verder wedstrijden in Canada (Ottawa) en de Filipijnen (Manila). Bij de mannen staat Oranje op een niet toereikende dertiende plaats op de wereldranglijst. De ploeg heeft punten hard nodig en begint in Antalya op 22 mei tegen Slovenië. Turkije, Polen en Bulgarije zijn daar de andere tegenstanders.