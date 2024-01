Chinese Zheng als laatste naar kwartfinales Australian Open

De Chinese tennisster Zheng Qinwen heeft zich als laatste bij de kwartfinalisten gevoegd op de Australian Open. De nummer 12 van de plaatsingslijst versloeg de Française Océane Dodin in twee sets: 6-0 6-3.

Zheng (21) had voor de eerste set slechts 24 minuten nodig waarin ze elf ‘winners’ sloeg en slechts vier zogenoemde ‘unforced errors’. In de derde ronde had ze nog bijna drie uur nodig gehad om haar landgenote Wang Yafan te verslaan. Zheng, die woont en traint in Barcelona, treft in de kwartfinales de Russische Anna Kalinskaja, die zestig plaatsen lager op de wereldranglijst staat. Zheng kwam eerder nog niet verder dan de tweede ronde in Melbourne.