Dubbelspecialist Koolhof klaar op Australian Open

Tennisser Wesley Koolhof heeft zich in het dubbelspel bij de mannen op de Australian Open niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. De 34-jarige Nederlander verloor samen met de Kroaat Nikola Mektic in de achtste finales van het als tweede geplaatste koppel Rohan Bopanna uit India en Matthew Ebden uit Australië.

Koolhof en Mektic waren als veertiende geplaatste op het grand slam van Melbourne. Ze bogen in twee sets voor twee veteranen in het dubbelspel: 6-7 (8) 6-7 (4). Bopanna is 43 jaar en Ebden 36.

Koolhof speelt zijn laatste Australian Open. Eind vorig jaar maakte hij bekend dat 2024 zijn laatste jaar wordt op de tour. Hij won vorig jaar met de Brit Neal Skupski Wimbledon en bereikte daarmee zijn grootste doel: het winnen van een grandslamtoernooi.