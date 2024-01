Hockeysters op Spelen tegen België en Duitsland

De Nederlandse hockeysters nemen het in de groepsfase op de Olympische Spelen onder meer op tegen België en Duitsland. De internationale hockeyfederatie FIH meldde dat titelverdediger Oranje in poule A verder Japan, China en gastland Frankrijk treft.

Het door de Nederlander Raoul Ehren geleide België is het hoogst gerangschikte team waartegen Nederland het opneemt. De Belgische vrouwen, die zich afgelopen week in Valencia kwalificeerden voor de Spelen, staan vierde op de door Oranje aangevoerde wereldranglijst. Duitsland is de nummer 5. Oranje was als Europees kampioen rechtstreeks geplaatst. De ploeg van bondscoach Paul van Ass is ook regerend olympisch- en wereldkampioen.

De Nederlandse hockeyers nemen het vanaf 26 juli in Parijs op tegen Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Frankrijk en Zuid-Afrika. Het team van bondscoach Jeroen Delmee had zich eveneens via het veroveren van de Europese titel geplaatst voor de Spelen. Nederland, dat de wereldranglijst aanvoert, ontloopt titelverdediger België in de poulefase. Duitsland (4e) is de hoogst gerangschikte tegenstander.