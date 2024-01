Medvedev stoot door naar kwartfinales Australian Open

Tennisser Danill Medvedev heeft de kwartfinales bereikt van de Australian Open. De als derde geplaatste Rus rekende in de vierde ronde in vier sets af met de Portugees Nuno Borges. De setstanden waren 6-3 7-6 (4) 5-7 6-1.

Medvedev leunde sterk op zijn service – hij sloeg dertien aces – en profiteerde van de vele foutslagen van zijn tegenstander. Medvedev wist de 26-jarige Portugees zes keer te breken in de partij die ruim drie uur duurde.

Medvedev stond in 2021 en 2022 al eens in de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne. De winnaar van de US Open in 2021 kwam vorig jaar niet verder dan de derde ronde.

De 27-jarige Rus stuit in de kwartfinales op de Pool Hubert Hurkacz. De als negende geplaatste Hurkacz won in de vierde ronde in drie sets van de Fransman Arthur Cazaux: 7-6 (6) 7-6 (3) 6-4. Cazaux, die in Melbourne meedoet op een wildcard, was in de derde ronde nog veel te sterk geweest voor Tallon Griekspoor.