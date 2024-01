Oud-wereldkampioene Blaak mikt op deelname aan Tour

Wielrenster Chantal van den Broek-Blaak hoopt komende zomer te starten in de Tour de France Femmes. Dat zei de oud-wereldkampioene, in mei bevallen van een dochter, bij de presentatie van haar ploeg SD Worx – Protime in Mechelen. “De Tour begint in Rotterdam, waar ik vandaan kom. Daar wil ik bij zijn, als ik het team een dienst kan bewijzen”, aldus Blaak.

De wereldkampioene van 2017 reed in september 2022 met de Simac Ladies Tour haar laatste koers. Blaak (34) had vroeg in dat jaar haar afscheid aangekondigd, maar kwam daarop terug. Haar contract werd verlengd tot en met 2024, met de mogelijkheid een pauze in te lassen wanneer ze zwanger zou zijn. Deze winter is ze weer volop in training. “Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ik kan met die meiden trainen, maar voor wedstrijden heb ik nog tijd nodig. Ik ben nog niet op mijn oude niveau, maar ik geloof erin. En deelnemen aan de Tour die in Rotterdam start is zeker een doel.”

Ze is veranderd, vertelde Blaak. “Als ik fiets voelt alles hetzelfde, maar eigenlijk is mijn leven volledig veranderd. Ik heb andere prioriteiten. Fietsen is nog wel belangrijk, maar ik ben ook fulltime moeder.”

Blaak heeft op haar erelijst naast de wereldtitel onder meer overwinningen in de Amstel Gold Race (2018), de Ronde van Vlaanderen (2020) en de Strade Bianche (2021) staan.