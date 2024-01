Qualifier Yastremska verrast oud-winnares Azarenka in Melbourne

De Oekraïense tennisster Dayana Yastremska heeft als qualifier de kwartfinales bereikt van de Australian Open. De 23-jarige Yastremska, de nummer 93 van de wereld, was in de vierde ronde van het grandslamtoernooi tweevoudig winnares Viktoria Azarenka uit Belarus de baas: 7-6 (6) 6-4.

Yastremska kwam in de eerste set met 3-1 voor, maar Azarenka vocht zich terug en won vervolgens vier games op rij. Daarna was het de beurt aan de Oekraïense om terug te breken en er een tiebreak uit te slepen. Die won ze met 8-6.

In het tweede bedrijf nam de 34-jarige Azarenka, die de Australian Open won in 2012 en 2013, een 3-0-voorsprong, maar na twee breaks kreeg Yastremska de controle terug in de partij en maakte ze het af op haar eigen service: 6-4.

Yastremska neemt het in de kwartfinale op tegen de 19-jarige Tsjechische Linda Noskova, die eerder in het toernooi de nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uitschakelde. Noskova profiteerde in de vierde ronde van fysiek leed bij haar tegenstander Elina Svitolona. De Oekraïense gaf na drie verloren games al op met rugklachten. Een medische behandeling op de baan hielp niet. De als negentiende geplaatste Svitolina strompelde over de baan en zag zich genoodzaakt op te geven.