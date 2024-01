Schuurs naar kwartfinales dubbel in Melbourne, Rojer uitgeschakeld

Tennisster Demi Schuurs is met haar Braziliaanse partner Luisa Stefani doorgedrongen tot de kwartfinales van het dubbelspel op de Australian Open. Schuurs en Stefani wonnen in de derde ronde in drie sets van het als zesde geplaatste koppel Desirae Krawczyk (Verenigde Staten) en Ena Shibahara (Japan): 7-5 2-6 7-6 (6).

Schuurs en Stefan zijn als negende geplaatst in het dubbelspel bij de vrouwen. Ze stuiten in de kwartfinales van het grand slam in Melbourne op het als tweede geplaatste duo Elise Mertens (België) en Hsieh Su-wei (Taiwan).

Jean-Julien Rojer en zijn Britse partner Lloyd Glasspool werden in de derde ronde van het dubbelspel bij de mannen uitgeschakeld. Rojer en Glasspool verloren in drie sets van het als zevende geplaatste koppel Hugo Nys (Monaco) en Jan Zielinski (Polen): 3-6 6-4 7-6 (3).

Rojer en Glasspool waren als elfde geplaatst. Ze vormen pas vanaf dit seizoen een koppel. De 42-jarige Rojer bereikte op de Australian Open nog nooit de finale. Hij won in het dubbelspel Wimbledon in 2015, de US Open in 2017 en Roland Garros in 2022.