Topwielrenster Vollering wil presteren en inspireren

De Olympische Spelen en de Tour de France Femmes zijn de hoofddoelen voor dit jaar van Demi Vollering. Beide evenementen volgen elkaar in augustus op, maar de wielrenster van SD Worx – Protime ziet geen probleem. Zeker omdat de Tour, die ze vorig jaar won, op de openingsdag van Rotterdam naar Den Haag trekt. “Ik heb vrienden die vrijwel aan het parcours wonen”, vertelde Vollering kort voor de presentatie van haar ploeg in Mechelen.

Het zijn de kortetermijndoelen van de topwielrenster die Vollering inmiddels is. Van zes overwinningen in 2022 ging ze naar liefst zeventien zeges in het afgelopen jaar. Hoogtepunt was haar machtsgreep in de Tour de France met ritwinst op de Tourmalet, die de Zuid-Hollandse ook de eindzege opleverde.

Op de langere termijn wil ze vooral inspireren, vertelt ze in een videocall vanuit België. “Natuurlijk wil ik blijven winnen, maar zeker zo belangrijk vind ik dat door mij misschien kinderen en vrouwen gaan wielrennen. De jeugd heeft het soms best moeilijk. Het is belangrijk dat ze uitzoeken wat hun dromen en doelen zijn. Misschien zit dat in sport, in buiten zijn.”

Vollering (27) nam begin oktober nog deel aan het WK gravel (derde) en genoot daarna van een vakantie. In november zat ze alweer regelmatig op de gravelbike of de mountainbike. Plezier maken, noemt ze dat. In december volgde het eerste trainingskamp met de ploeg, voorafgegaan door een skitripje. Nu is de focus weer volledig op het wegseizoen. Op 24 februari rijdt ze met de Omloop Het Nieuwsblad haar eerste koers.

Het programma is grotendeels gelijk aan dat van vorig jaar, dus met de Vuelta en zonder de Giro. Veel aan te passen viel er na een dergelijk succesvol jaar niet. “Misschien maak ik iets meer uren, maar alles in balans.” Ze is naar eigen zeggen met stapjes beter geworden. “Niet met een echte jump, maar met kleine stappen in alles: technisch, tactisch, fysiek. Plus natuurlijk met een geweldige ploeg om me heen waar het net zo goed gaat om plezier hebben als om resultaten. Bovendien heeft het vertrouwen dat ik kreeg me zeker beter gemaakt.”

Verdwenen is haar rivaal Annemiek van Vleuten, die haar carrière afsloot. “Nu zal ik ervaren hoe het is om de renster te zijn die iedereen wil verslaan.”

Op de Spelen van Parijs hoopt ze naast de wegwedstrijd ook de tijdrit te rijden. Twee dagen na de Spelen begint in Rotterdam de Tour de France. “Ook al ben ik misschien moe van de Spelen, ik zal geen moeite hebben om me te motiveren. We rijden op de openingsdag door het gebied waar mijn familie en vrienden wonen.”