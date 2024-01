Voor misdragende fans Vitesse dreigt stadionverbod voor vijf jaar

Mocht Vitesse erin slagen de zich misdragende fans op te sporen die zondag in het duel met Feyenoord het veld betraden, dan wacht hen mogelijk een landelijk stadionverbod voor vijf jaar. Dat meldt een woordvoerder van de KNVB. Ook kunnen zij een boete tegemoetzien. Die bedraagt voor personen van 18 jaar en ouder 450 euro.

Het Eredivisieduel in Arnhem werd in de 87e minuut tijdelijk gestaakt nadat Vitesse-supporters van de tribune waren gekomen richting het veld. Feyenoord stond op dat moment met 2-1 voor in de Gelredome. Na een onderbreking van zo’n twintig minuten werd de wedstrijd hervat. De stand veranderde in de resterende minuten niet meer.

Vitesse gaat met behulp van de politie proberen de fans die het veld opkwamen te identificeren. Daarna kan de club besluiten de namen door te geven aan de KNVB. In dat geval krijgen ze een landelijk stadionverbod van zestig maanden plus een leeftijdsafhankelijke boete. “Bij een derde overtreding volgt een levenslang stadionverbod”, aldus een woordvoerder van de voetbalbond. “Het is duidelijk dat wat er in Arnhem is gebeurd niet kan.”