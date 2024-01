Basketballer Embiid pakt clubrecord met score van 70 punten

Basketbalvedette Joel Embiid heeft met een score van 70 punten tegen San Antonio Spurs (133-123) het record binnen zijn club Philadelphia 76ers van meeste punten in één duel verbroken. Ook de 29-jarige Embiid zelf maakte nog niet eerder zoveel punten in een wedstrijd en voor dit seizoen in de NBA is het ook een algeheel nieuw hoogtepunt. Het absolute NBA-record van Wilt Chamberlain uit 1962 van 100 punten bleef wel uit zicht.

Embiid, de meest waardevolle speler (MVP) van het afgelopen seizoen, had zelf het gevoel dat er nog meer in zat. “Ik was eigenlijk boos op mezelf omdat ik veel gemakkelijke schoten miste die ik de rest van het seizoen wel maak. Maar het was een geweldige avond. Ze bleven me de bal geven en ik maakte het af”, zei de sterspeler in een eerste reactie. Het was zijn 21e duel op rij waarin hij tot minstens 30 punten kwam.

Chamberlain had sinds 1967 het clubrecord in handen bij Philadelphia 76ers met een score van 68 punten. In dienst van San Francisco Warriors kwam Chamberlain in 1962 tot het nog altijd ongeëvenaarde puntentotaal van 100. “Wilt heeft veel bereikt natuurlijk. Om met hem in één adem genoemd te worden, is best cool”, zei Embiid.

Met Philadelphia 76ers staat Embiid derde in de oostelijke divisie van de NBA. De Spurs staan laatste in de westelijke divisie.