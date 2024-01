Djokovic na moeizame start naar halve finales Australian Open

Novak Djokovic heeft zich ondanks een stroeve start weten te plaatsen voor de halve finales van de Australian Open. De titelverdediger versloeg de 26-jarige Amerikaan Taylor Fritz in vier sets: 7-6 (3) 4-6 6-2 6-3.

Djokovic kreeg in de eerste twee sets weinig grip op de sterk serverende Fritz, die in Melbourne als twaalfde was geplaatst. Vanaf de derde set kwam de 36-jarige Serviër goed op stoom en had Fritz weinig meer in te brengen.

Op de warmste dag van het toernooi tot nu toe maakten Djokovic en Fritz er in het begin van de partij een mooi gevecht van. Na 2,5 uur waren er pas twee sets gespeeld. Djokovic pakte de eerste set na een tiebreak, waarna de 1.96 meter lange Amerikaan aan één break genoeg had om de tweede set te winnen. Vanaf de derde set ging Djokovic beter serveren en bleek Fritz niet opgewassen tegen de nummer 1 van de wereld.

Djokovic sprak na afloop van een zware wedstrijd. “Taylor speelde geweldig, hij heeft één van de beste services ter wereld. Hij zette me in de eerste twee sets onder druk. Ik had het moeilijk en het was ook nog eens heel heet op de baan.”

In de halve finales treft Djokovic donderdag op Melbourne Park de winnaar van de wedstrijd tussen de Italiaan Jannik Sinner en de Rus Andrej Roeblev, die later op dinsdag wordt gespeeld.

Met het bereiken van de halve finale ligt Djokovic op koers voor zijn elfde eindzege op de Australian Open en zijn 25e grandslamtitel in totaal. In Melbourne is hij al 33 wedstrijden op rij ongeslagen. Zijn laatste nederlaag dateert uit 2018 toen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon hem versloeg. In 2022, toen Rafael Nadal de titel won, was Djokovic afwezig omdat hij weigerde zich te laten vaccineren tegen covid.