De Formule 1 keert officieel na 45 jaar terug in Madrid. De hoofdstad is van 2026 tot 2035 verzekerd van de Grote Prijs van Spanje, heeft de Formule 1 bekendgemaakt. Voor het oog van dagelijks ruim 110.000 toeschouwers zal er deels over een stratencircuit worden geracet.

Madrid organiseerde in 1981 voor het laatst een Formule 1-race. Sinds 1991 was de GP van Spanje op het circuit van Montmeló nabij Barcelona, maar dat contract loopt in 2026 af.