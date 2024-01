IJzersterke Sinner zonder setverlies naar halve finales

Jannik Sinner is voor het eerst in zijn carrière doorgedrongen tot de halve finales van de Australian Open. De 22-jarige Italiaan was in drie sets te sterk voor Andrej Roeblev uit Rusland: 6-4 7-6 (5) 6-3. Sinner neemt het vrijdag in de halve finales op tegen titelverdediger, en nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic.

Op de late avond in Melbourne speelde Sinner, als vierde geplaatst, een ijzersterke wedstrijd. Roeblev (5) had geen antwoord op de harde cross forehand slagen van de rossige Italiaan, die dit jaar op de Australian Open nog zonder setverlies is.

Sinner bereikte in zijn loopbaan eenmaal eerder de laatste vier van een grandslamtoernooi. Dat was vorig jaar op Wimbledon, waar Djokovic hem in drie sets de weg naar de finale versperde. Vrijdag volgt een nieuwe kans voor de Italiaan om ten koste van de Serviër zijn eerste grandslamfinale te halen. Tienvoudig winnaar Djokovic was dinsdag in vier sets te sterk voor Taylor Fritz uit Amerika: 7-6 (3) 4-6 6-2 6-3.

Kort na de winst op Roeblev zei Sinner uit te kijken naar de clash met Djokovic. “Het zal een zware wedstrijd worden, maar het is altijd geweldig om tegen Novak te spelen. Zeker voor volle tribunes.” De nummer 4 van de wereld greep in de tweede set een paar keer naar zijn maag. Volgens Sinner is het niks om zich zorgen over te maken. “Ik weet niet wat het was, misschien wat lucht die niet lekker zat. Gelukkig trok het na verloop van tijd weg.”