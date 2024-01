Sabalenka eenvoudig naar halve finales op Australian Open

Tennisster Aryna Sabalenka heeft overtuigend de halve finales bereikt op de Australian Open. De 25-jarige titelverdediger uit Belarus was veel te sterk voor de Tsjechische Barbora Krejcikova: 6-2 6-3.

De kwartfinalepartij tussen de als tweede geplaatste Sabalenka en Krejcikova (11) was een duel tussen twee tennissters die allebei één grandslamtitel achter hun naam hebben. Sabalenka won vorig jaar op Melbourne Park haar vooralsnog enige grandslamtoernooi, de 28-jarige Krejcikova was in 2021 de beste op Roland Garros.

Sabalenka klaarde de klus tegen de matig serverende Krejcikova in vijf kwartier. In de halve finales neemt ze het op tegen Coco Gauff. De 19-jarige Amerikaanse (als vierde geplaatst) versloeg eerder op de dag Marta Kostjoek uit Oekraïne in drie sets.

De partij tussen Sabalenka en Gauff is een reprise van de finale op de US Open afgelopen september, toen Gauff haar eerste grandslamtitel pakte.