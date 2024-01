Skiër Odermatt wint op knappe wijze reuzenslalom in Schladming

De Zwitserse skiër Marco Odermatt heeft op knappe wijze ook de reuzenslalom in het Oostenrijkse Schladming op zijn naam geschreven. De 26-jarige leider in het wereldbekerklassement verloor zijn evenwicht in de eerste run en moest genoegen nemen met de elfde plaats, maar zette in de tweede run de zaken recht.

Manuel Feller uit Oostenrijk, de snelste op de eerste afdaling, eindigde als tweede met een achterstand van 0,05 seconde. De Sloveen Zan Kranjec werd derde op 0,29 seconde.

Odermatt, de winnaar van de wereldbeker in de laatste twee seizoenen, heeft een voorsprong van 596 punten in het algemene klassement. Op de reuzenslalom is zijn voorsprong 215 punten.