Tennisster Gauff in drie sets naar halve finale Australian Open

Tennisster Coco Gauff heeft de halve finale van de Australian Open bereikt. De 19-jarige Amerikaanse, die als nummer 4 is geplaatst in Melbourne, won in drie sets van de Oekraïense Marta Kostjoek: 7-6 (6) 6-7 (3) 6-2. Het is voor het eerst dat Gauff, die vorig jaar de US Open won, zo ver komt in Melbourne.

Gauff had in de Rod Laver Arena, waar het erg warm was, maar liefst drie uur en acht minuten nodig om Kostjoek te verslaan. Vooral in de eerste twee sets was het een zeer spannend tennisgevecht. In de beslissende derde set liep Gauff met een dubbele break al snel weg bij Kostjoek, die zich daarna gewonnen moest geven.