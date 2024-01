Warmerdam geeft zege op Tata Steel na vijf uur schaken uit handen

Schaker Max Warmerdam heeft op Tata Steel Chess in de negende ronde zijn derde nederlaag geleden. De 23-jarige grootmeester uit het Limburgse Tegelen stond bijna de hele partij op winst met zwart tegen Parham Maghsoodloo uit India, maar hij gaf na ruim vijf uur spelen de zege in de laatste zetten uit handen.

Warmerdam maakt dit jaar zijn debuut in het internationale toernooi in Wijk aan Zee. De nummer 130 van de wereld wist al wel twee partijen te winnen en houdt zich goed staande in het toptoernooi. Hij zakte door zijn verliesbeurt naar de tiende plaats met 4 punten.

Voor de negende ronde waren de schakers uitgeweken naar het Circustheater in Scheveningen. Warmerdam na afloop zwaar teleurgesteld en zocht meteen steun bij zijn coach Loek van Wely. Hij wilde niet met de pers praten.