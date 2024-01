Hockeybondscoach Van Ass passeert ervaren Welten voor Spelen

Hockeyster Lidewij Welten komt namens Oranje niet uit op de Olympische Spelen. Bondscoach Paul van Ass heeft de 247-voudig international gepasseerd, omdat hij vindt dat andere speelsters haar voorbij zijn gestreefd. Om die reden zit de aanvalster (33) van Kampong, net als Kyra Fortuin van SCHC, nu al niet bij de selectie voor de Pro League-wedstrijden in India van komende maand.

Van Ass geeft bij de bekendmaking van zijn 24-koppige selectie aan dat de gesprekken met Welten en Fortuin moeilijk waren. “En zonder dat ik Kyra tekort wil doen, heeft met name Lidewij een enorme staat van dienst en ze heeft de afgelopen jaren ontzettend veel betekend voor het Nederlandse hockey. Toch vonden we dat we deze beslissing nu moesten nemen.”