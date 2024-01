Medvedev klopt Hurkacz en is halvefinalist op Australian Open

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De nummer 3 van de plaatsingslijst had vijf sets nodig tegen de Pool Hubert Hurkacz: 7-6 (4) 2-6 6-3 5-7 6-4. De partij duurde bijna vier uur.

Medvedev (27) treft in de strijd om een plaats in de finale de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Duitser Alexander Zverev. In de andere halve finale staan de Servische titelverdediger Novak Djokovic en de Italiaan Jannik Sinner tegenover elkaar.

Medvedev stond twee keer in de finale in Melbourne, in 2021 en 2022. Respectievelijk Djokovic en de Spanjaard Rafael Nadal hielden hem van de titel af.