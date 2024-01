Oekraïense qualifier Jastremska in halve finales Australian Open

De Oekraïense tennisster Dajana Jastremska staat op de Australian Open in de halve finales. De 23-jarige Jastremska, die via de kwalificaties in het hoofdtoernooi belandde in Melbourne, versloeg in de kwartfinales de Tsjechische Linda Noskova. De setstanden waren 6-3 en 6-4.

Het is voor het eerst in 46 jaar dat een speelster uit het kwalificatietoernooi de halve finales bereikt in Melbourne. Jastremska benutte na 1 uur en 19 minuten haar eerste wedstrijdpunt tegen de vier jaar jongere Noskova.

Jastremska neemt het in de strijd om een plaats in de finale op tegen Chinese Zheng Qinwen. De nummer 12 van de plaatsingslijst was in drie sets te sterk voor de Russische Anna Kalinskaja: 6-7 (4) 6-3 6-1. Voor de 21-jarige Zheng is het de eerste keer dat ze doordringt tot de laatste vier op een grandslamtoernooi. Op de US Open van vorig jaar strandde ze in de kwartfinales.

In de andere halve finale staan de Belarussische Aryna Sabalenka en de Amerikaanse Coco Gauff tegenover elkaar.

“Het is zo mooi geschiedenis te schrijven. In 1978 was ik nog niet eens geboren”, zei Jastremska. “Ik had zelf helemaal niet het idee dat ik zo goed stond te tennissen.” De Australische Christine Matison was de laatste speelster die als qualifier de laatste vier bereikte op de Australian Open.