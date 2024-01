Prestigieuze prijs voor Nederlandse cricketer De Leede

De Nederlandse cricketer Bas de Leede is uitgeroepen tot ICC Associate Cricketer of the Year 2023. De Leede dankt deze uitverkiezing aan overtuigende prestaties in 2023, waarbij zijn optredens tijdens het WK in India en in het WK-kwalificatieduel met Schotland het meest opvielen.

De ICC kent twaalf ‘full members’ en 96 ‘associate’ landen, waarvan Nederland er een is. De enige Nederlander die de prijs eerder won, is Ryan ten Doeschate (in 2008, 2010 en 2011).

In de beslissende wedstrijd van het kwalificatietoernooi tegen Schotland schakelde De Leede als bowler vijf Schotten uit. Mede dankzij de overwinning op de Schotten kwalificeerde Oranje zich voor het eerst sinds 2011 voor het WK in India. Daar viel De Leede op door vier wickets te pakken tegen Pakistan. Ook in de gewonnen wedstrijden tegen Zuid-Afrika en Bangladesh had De Leede een aandeel. Uiteindelijk stond hij op het WK tussen de absolute wereldtop met zestien wickets.

“Ik ben superblij met deze prijs, maar zie het eigenlijk als een prijs voor het gehele team”, reageert De Leede via de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond. “Het is mooi dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de WK-kwalificatie en daarna het WK. We hebben een sterke groep spelers en ik denk dat er later dit jaar nog meer in het vat zit.”