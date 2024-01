Tennisser Kyrgios zal olympische selectie weigeren

Nick Kyrgios zal Australië niet vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Parijs. De 28-jarige tennisser, door langdurig blessureleed ook aan de kant bij de Australian Open, vindt dat hij in het verleden slecht is behandeld door het Australisch olympisch comité.

Kyrgios zegde in 2016 af voor Rio nadat Kitty Chiller, chef de mission van de Australische delegatie, vooraf had gezegd dat zijn wangedrag op de baan hem weleens olympische deelname zou kunnen kosten.

“Ik garandeer jullie dat ik, mocht ik fit zijn, me niet beschikbaar stel voor de Spelen van Parijs”, schrijft Kyrgios in zijn column in een aantal Australische kranten. “De manier waarop ik door het Australisch olympisch comité en voormalig chef de mission Kitty Chiller ben behandeld zal ik nooit vergeten. Om mij niet te selecteren was een schande. Ik was de nummer 13 van de wereld en had kans op een medaille.”

Kyrgios heeft al heel lang problemen met blessures. Het afgelopen jaar kwam hij maar een keer op een toernooi in actie. Op de Australian Open debuteerde hij als interviewer op de baan en levert hij bijdragen aan Eurosport.