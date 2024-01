Tennisster Demi Schuurs is er met haar partner Luisa Stefani niet in geslaagd de halve finales te bereiken in het vrouwendubbel op de Australian Open. Het als tweede geplaatste koppel Hsieh Su-Wei en Elise Mertens was te sterk voor het Nederlands/Braziliaanse duo. De Taiwanese tennisster en haar Belgische partner wonnen in twee sets: 6-4 6-2.

Schuurs en Stefani waren als negende geplaatst in Melbourne.