Golden State Warriors bewijst overleden coach eer met zege

De basketballers van Golden State Warriors hebben met een zege op Atlanta Hawks (134-112) eer bewezen aan Dejan Milojevic, de Servische assistent-coach die op 17 januari overleed aan een hartaanval. Voor de wedstrijd in San Francisco stonden beide teams stil bij het overlijden van de oud-speler.

“Deki was een geweldige vriend en fantastische basketbalcoach”, zei coach Steve Kerr over de assistent-coach. “Wat hij voor ons betekende, is een groot deel van wie we zijn. Alle liefde die we de afgelopen week hebben ontvangen van over de hele wereld, is een afspiegeling van de vreugde en liefde die hij meebracht naar iedereen waar hij mee omging.”

Jonathan Kuminga maakte alle elf van zijn schoten en zorgde voor 25 punten voor de Warriors. Ook Stephen Curry zorgde voor 25 punten en Klay Thompson maakte er 24 in de eerste wedstrijd voor Golden State na twee afgelastingen. Dejounte Murray maakte 23 punten en Jalen Johnson 21 voor de Hawks, waar Trae Young ontbrak door een hersenschudding.

Oklahoma City Thunder, koploper in het westen, boekte zijn 31e overwinning door San Antonio Spurs met 140-114 te verslaan. Shai Gilgeous-Alexander was bij Thunder goed voor 32 punten. Het Franse talent Victor Wembanyama maakt voor de Spurs 24 punten, maar de ploeg blijft de hekkensluiter.

Minnesota Timberwolves blijft in het spoor van Thunder met ook de 31e zege. Anthony Edwards zorgde voor 38 punten en Karl-Anthony Towns maakte er 27 in de 118-107-overwinning op Washington Wizards.