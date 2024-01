Marathonschaatser Janissen wint op Weissensee

Jeroen Janissen heeft op de Oostenrijkse Weissensee de Aart Koopmans Memorial gewonnen. De 26-jarige marathonschaatser uit Heerenveen was niet alleen de sterkste, maar ook de slimste. Na een zware koers over 80 kilometer ging de rijder van Okay / Interfarms de sprint van de kopgroep aan de schaduwkant van het parkoers aan. Dat leverde hem de zege op, voor Daan Gelling en Remco Stam.

Janissen maakte deel uit van een kopgroep die in de finale slonk tot negen man. Hij zag ploeggenoot Stefan Wolffenbuttel ontsnappen en 10 seconden voorsprong nemen. “Dat deed hij perfect”, vond Janissen. “Ik was verbaasd dat hij het zo lang volhield, maar voor mij was dat een ideaal scenario.” Voor de succesvolle afronding op de zachte ijsvloer tekende hij zelf. “Ik had gezien dat het ijs aan de schaduwkant nog een beetje in orde was. Als ik daar op kop kon zitten, moest de rest door de bagger om me heen. Dat was moeilijk.”

Voor Janissen is het de tweede zege in zijn loopbaan, nadat hij eerder al eens de ouverture van het seizoen op de Jaap Edenbaan won. Hij start maandag in de tweede wedstrijd van de Grand Prix in het leiderspak. Zaterdag staat eerst het Open Nederlands Kampioenschap op het programma.