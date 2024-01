Sabalenka voor tweede keer op rij naar finale Australian Open

Aryna Sabalenka heeft voor de tweede keer op rij de finale van de Australian Open bereikt. De 25-jarige tennisster uit Belarus was in Melbourne in twee sets te sterk voor Coco Gauff, de nummer 4 van de plaatsingslijst: 7-6 (2) 6-4. De als tweede geplaatste Sabalenka verdedigt in Melbourne haar titel.

Sabalenka neemt het in de finale op tegen de winnares van de andere halve finale tussen de Oekraïense qualifier Dajana Jastremska en Zheng Qinwen uit China, die later donderdag plaatsvindt.

Gauff won vier van de zes eerdere ontmoetingen met Sabalenka, waaronder het laatste duel op het grandslamtoernooi. In de finale van de US Open van vorig jaar versloeg de Amerikaanse de Belarussische in drie sets om zo haar eerste grandslamtitel te grijpen.

Sabalenka, die nog zonder setverlies is in Melbourne en pas zes games verloor in de eerste vijf partijen, begon echter beter aan de halve finale in de Rod Laver Arena. Het is haar zesde halve finale op rij op een grandslamtoernooi en achtste in totaal. Twee keer eerder bereikte ze de finale, met de zege in Melbourne op Elena Rybakina uit Kazachstan als hoogtepunt. Ze brak Gauff in de zesde game, maar de Amerikaanse brak terug tot 5-4 en kon twee games later zelfs voor de set serveren. Sabalenka kwam weer terug en was ook duidelijk de sterkste in de tiebreak, die ze met 7-2 won.

Gauff had veel moeite om daarna haar eerste game in de tweede set te winnen. Vooral op de tweede opslag was de Amerikaanse kwetsbaar voor de harde returns. Sabalenka verloor daarnaast nauwelijks een punt in haar eigen opslagbeurten. Op 4-4 benutte ze een breakpoint, nadat Gauff er eerder al enkele had weggeslagen. Na 1 uur en 40 minuten kreeg ze haar eerste matchpoint, maar Gauff won het punt. Op het tweede matchpoint was het wel raak.

“Ik kon mijn eigen spel spelen en was erop voorbereid dat ze alle ballen terug ging slaan”, zei Sabalenka in het interview op de baan. “Ik moest klaar zijn om een extra bal te slaan. Dat was de sleutel tot de zege voor mij.”