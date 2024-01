Snowboardster Dekker grijpt in Slovenië net naast wereldbekerzege

Snowboardster Michelle Dekker is er niet in geslaagd voor de tweede keer een wedstrijd uit de wereldbeker te winnen. De Nederlandse verloor in Rogla in Slovenië op de parallelreuzenslalom de strijd om het goud van de Japanse Tsubaki Miki. Het brons ging naar de Oostenrijkse Sabine Schoeffmann, die de Duitse Ramona Theresia Hofmeister aftroefde.

Dekker eindigde twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Beijing als vierde op de parallelreuzenslalom. In december 2022 behaalde ze op die discipline haar eerste wereldbekerzege, in het Italiaanse Carezza.