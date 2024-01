Zheng in haar eerste finale op Australian Open tegen Sabalenka

Tennisster Zheng Qinwen heeft voor het eerst in haar carrière de finale van de Australian Open bereikt. Daarin neemt de 21-jarige Chinese het zaterdag op tegen titelverdedigster Aryna Sabalenka uit Belarus. De als twaalfde geplaatste Zheng versloeg in de halve finale in Melbourne in twee sets Dajana Jastremska uit Oekraïne: 6-4 6-4.

Zheng is na Li Na, de winnares van 2014, de tweede Chinese tennisster die de eindstrijd van het grandslamtoernooi in Australië haalt. De als tweede geplaatste Sabalenka bereikte eerder op de dag voor de tweede keer op rij de finale door in twee sets af te rekenen met de Amerikaanse Coco Gauff (7-6 (2) 6-4).